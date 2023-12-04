«До 15 тысяч в сутки»: Министр Карелии рассказал, во сколько обходится отдых в регионе

«В каждом регионе есть высокий сезон, у нас это лето и новогодние праздники. Хотя Карелия интересна в любое время. Если говорить о чеке именно в высокий сезон, если мы берем проживание в гостинице три-четыре звезды, экскурсионные программы, питание – от 12 до 15 тысяч рублей в сутки. Если пакетный тур, цена может быть ниже. В другие сезоны цены могут уменьшаться на 30-50%», - отметил он.

В 2023 году карельский остров Кижи посетили 376 тысяч человек, сообщила ранее специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН.

