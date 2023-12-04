«До 15 тысяч в сутки»: Министр Карелии рассказал, во сколько обходится отдых в регионе
Олег Ермолаев рассказал НСН, что в высокий сезон цены доходят до 15 тысяч рублей в сутки – с питанием и экскурсиями.
Проживание в Карелии с питанием обойдется в 12-15 тысяч рублей в сутки в высокий сезон, в сумму включены экскурсии, рассказал член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.
«В каждом регионе есть высокий сезон, у нас это лето и новогодние праздники. Хотя Карелия интересна в любое время. Если говорить о чеке именно в высокий сезон, если мы берем проживание в гостинице три-четыре звезды, экскурсионные программы, питание – от 12 до 15 тысяч рублей в сутки. Если пакетный тур, цена может быть ниже. В другие сезоны цены могут уменьшаться на 30-50%», - отметил он.
В 2023 году карельский остров Кижи посетили 376 тысяч человек, сообщила ранее специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru