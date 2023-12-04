«Все благодарят!»: В Карелии благоустроили исторический город Сортавала
Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев рассказал НСН о результатах нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В Карелии благодаря национальному проекту благоустроили исторический город Сортавала, куда ежегодно приезжает миллион туристов, заявил член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.
«У нас действует национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе президента страны. Это очень полезный для региона проект, все благодарят за это. Мы бы хотели, чтобы этот проект продолжался, чтобы привлекались средства. За счет проекта мы не только поддержали наших предпринимателей, которые создают объекты для размещения, но, например, еще были выделены средства для благоустройства исторического города Сортавала. Это такой небольшой город на берегу Ладожского озера с богатейшей историей. Город является объектом притяжения туристов. Если во всю Карелию приезжает полтора миллиона туристов, то в этот город – миллион двести тысяч человек. Практически все туристы посещают этот город», - отметил он.
Ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня.
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