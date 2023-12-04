«Снегоходы и собачьи упряжки»: В Карелии представили топ зимних развлечений
Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в эфире НСН заявил, что на Новый год все гостиницы в регионе уже заполнены.
Зима в Карелии длится около пяти месяцев, за это время туристы могут покататься на снегоходах и собачьих упряжках, увидеть северное сияние и парящие водопады, заявил член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Сегодня можно забронировать Новый год в Карелии, но только встретить 2025 год. Конечно, весь 2024 Новый год уже продан. Еще у нас сегодня активно работают самозанятые по предоставлению квартир в городах, но в гостиницах мест уже нет, стопроцентное бронирование. Но зима в Карелии длинная – порядка пяти месяцев, можно приехать и после новогодних праздников, насладиться русской зимой. В Москве зима не такая, здесь полно снега, но в Карелии свежий воздух и лес. Что зимой вас ждет здесь? Конечно, надо приехать покататься на снегоходах, лыжах и собачьих упряжках. Не каждый может похвастаться тем, что катался на собачьей упряжке. Это абсолютно безопасно и для детей, и для более взрослых граждан. Это такое настоящее путешествие по лесу в упряжках восьми-десяти собак. Карелия – это сосредоточение новогодних волшебников, у нас есть свой дед Мороз. В начале февраля проводится фестиваль ледяных скульптур. У нас самый большой зоопарк по площади, где звери не в клетках. Еще один момент – парящие водопады и северное сияние», - рассказал он.
В 2023 году карельский остров Кижи посетили 376 тысяч человек, сообщила ранее специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН.
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