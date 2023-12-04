«Сокровищница!»: Карельский остров Кижи встретил рекордное число туристов

«Я работаю на острове Кижи. Конечно, приятно отмечать рост количества гостей. В этом году остров Кижи у нас посетило 376 тысяч человек, для нас это рекордная цифра, которая будет продолжать расти. Приятно отметить также, что к нам возвращаются туристы – во второй, третий, пятый раз… Остров Кижи – это крошечный кусочек суши, всего 5,5 километров в длину, но нам всегда есть, что предложить нового туристам. И в целом Карелия – это такая неисчерпаемая сокровищница, в которой каждый найдет что-то для себя», - рассказала она.

Ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня.



