«Сокровищница!»: Карельский остров Кижи встретил рекордное число туристов
Специалист музея-заповедника «Кижи» Марина Ноженко рассказала НСН, что в этом году остров Кижи посетили 376 тысяч человек.
В 2023 году карельский остров Кижи посетили 376 тысяч человек, заявила специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН.
«Я работаю на острове Кижи. Конечно, приятно отмечать рост количества гостей. В этом году остров Кижи у нас посетило 376 тысяч человек, для нас это рекордная цифра, которая будет продолжать расти. Приятно отметить также, что к нам возвращаются туристы – во второй, третий, пятый раз… Остров Кижи – это крошечный кусочек суши, всего 5,5 километров в длину, но нам всегда есть, что предложить нового туристам. И в целом Карелия – это такая неисчерпаемая сокровищница, в которой каждый найдет что-то для себя», - рассказала она.
Ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня.
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