«Догнать Краснодарский край»: Количество туристов в Карелии выросло в два раза

В Карелии наблюдается настоящий туристический бум, на одного жителя региона приходится три туриста, заявил член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.

«Сегодня наблюдаем в Карелии туристический бум, он начался в 2022 году, продолжается сейчас. За последние три года количество туристов, которые приезжают в Карелию, выросло в два раза по итогам 2022 года – полтора миллиона человек приехало отдыхать в Карелию. Это три туриста на каждого жителя, в принципе сопоставимо с Краснодарским краем, где четыре туриста на одного жителя приходится. Мы продолжаем расти, в этом году ожидаем рост как минимум на 15%, уже видим, что эти планы будем выполнять. Конечно, перед нами стоит целый ряд задач. У правительства сложился нормальный диалог с бизнесом. Мы работаем над совершенствованием инфраструктуры, над строительством новых гостиниц. Гостиницы у нас растут как грибы в карельском лесу. Буквально за прошлый год мы увечили количество мест размещения на 10%, модные глэмпинги появились у нас в республике, современные объекты уровня в три-четыре звезды. Мы сотрудничаем с крупными сетями для открытия пятизвездочных отелей», - рассказал он.

По его словам, за пять лет в регионе планируется создать не менее пяти тысяч новых мест размещения.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2022 году с туристическими целями Республику Карелия посетили 1 млн 490 тыс. человек, что на 56 % больше, чем в 2021 году. Известно, что за период

с 1 января по 30 сентября 2023 года Республика Карелия приняла 1 млн 341 тыс. 469 туристов, прогнозируем, что туристский поток в 2023 году составит 1 млн 700 тыс. человек. Вместе с ростом турпотока возросла и потребность Республики Карелия в объектах размещения. Учитывая дефицит объектов размещения в пиковые периоды в 2023 году в Республике Карелия увеличен общий номерной фонд региона на 1609 койко-мест.



