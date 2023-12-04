«Сотни тысяч туристов»: В Карелии представили уникальные достопримечательности

Член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня.

«Я бы хотел рассказать о точках притяжения региона, с которыми мы сегодня работаем. Это Беломорские петроглифы. Не так давно они были включены в список объектов под охраной ЮНЕСКО, сегодня это уникальный памятник археологический – рисунки на скалах, которым пять тысяч лет. Там создан сегодня павильон, который позволяет их посмотреть круглогодично, мы строим мост, уже сделана дорога, строится гостиница. Ежегодно в это место приезжает порядка 12-15 тысяч человек. Мы ожидаем, что через три года это будет порядка 100 тысяч человек. Есть еще популярный горный парк Рускеала – до 700 тысяч туристов посещают его ежегодно. Я вижу, как он развивается, когда-то мы гордились, что приезжают 20 тысяч туристов. Это очень интересное место в любой сезон. Есть и другие интересные локации, которые мы активно поддерживаем», - отметил он.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2022 году с туристическими целями Республику Карелия посетили 1 млн 490 тыс. человек, что на 56 % больше, чем в 2021 году. Известно, что за период

с 1 января по 30 сентября 2023 года Республика Карелия приняла 1 млн 341 тыс. 469 туристов, прогнозируем, что туристский поток в 2023 году составит 1 млн 700 тыс. человек. Вместе с ростом турпотока возросла и потребность Республики Карелия в объектах размещения. Учитывая дефицит объектов размещения в пиковые периоды в 2023 году в Республике Карелия увеличен общий номерной фонд региона на 1609 койко-мест.

