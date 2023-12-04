«Объехать за десять дней»: Россиянам рассказали, как построить свой отпуск в Карелии

Приехать в Карелию можно и на выходные, достопримечательности находятся в комфортной доступности от Петрозаводска, рассказала специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН.

«Карелия – это про возможность выбора, краешек тишины, хотя мы рядышком с Москвой. Начинать можно с тура выходного дня, не выпадая из повседневного ритма – можно съездить за глотком свежего воздуха. Остановиться можно в Петрозаводске, вокруг него сосредоточено множество достопримечательностей в комфортной доступности. Конечно, территория у нас большая. Если есть возможность заложить полноценный отпуск, например, десять дней, это будет очень хорошо – можно полностью объехать республику и посетить все самые интересные достопримечательности. До острова Кижи рукой подать, у нас от Петрозаводска ежедневно следуют комфортабельные суда, в одну сторону час 15 минут дорога займет», - рассказала она.

Проживание в Карелии с питанием обойдется в 12-15 тысяч рублей в сутки в высокий сезон, в сумму включены экскурсии, рассказал ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.

