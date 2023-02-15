17.02.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Кино для детей и маткапитал. Какой будет поддержка семей в 2023 году?»

Новый год начался с новых предложений о внесении правок в законодательство. С 1 февраля 2023 года вступили в силу новые условия работы программы материнского капитала, который был проиндексирован и увеличен на 11,9%. Выплата на первого ребенка выросла более чем на 60 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом. При этом в Госдуме предложили вовсе лишать маткапитала россиянок, которые отправляются рожать за рубеж. Помимо выплат на детей, законодатели планируют рассмотреть законопроект о полном госфинансировании производства отечественного кино для детей. Эксперты утверждают, что на это решение повлиял выход в прокат фильма «Чебурашка», который депутат Дмитрий Певцов успел назвать «чудовищной диверсией», усмотрев в картине пропаганду ЛГБТ.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какие варианты использования маткапитала могут быть официально приняты в 2023 году?

Какие изменения могут быть внесены в 2023 году в Семейный кодекс?

Как работает сегодня закон о запрете пропаганды ЛГБТ?

Какая помощь сегодня оказывается семьям мобилизованных?

Какие законопроекты планируется рассмотреть в комитете в 2023 году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

