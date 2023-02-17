Останина: Президент 21 февраля не внесет изменения в закон о многодетных семьях

В России не прописан статус многодетной семьи и нет соответствующего федерального закона, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Все ждут послания президента, и мы депутаты тоже ждем. Президент не внесет изменения в закон о многодетных семьях. У нас нет такого закона. У нас даже нет статуса многодетной семьи, это необходимо закрепить, прописать. Все нормы должны быть внесены в федеральный закон. Я не понимаю, почему правительство так медлит с этим законом», - объяснила она.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН анонсировала законопроект, который закрепит понятие семейных ценностей.

