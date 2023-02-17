«Остудить головы»: Депутат Останина о нюансах закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Закон о ЛГБТ не направлен на наказание журналистов, но необходимо избавиться от пропаганды этого «мерзкого зрелища», заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Это не тот закон, которым пугали всех, кто пишет, кто создает какой-то продукт. Это закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я рада, что с наших прилавков исчезли некоторые книги. Кто-то намеренно пытается пугать наших журналистов, что нельзя вообще употреблять термин ЛГБТ. Это не так, это закон на будущее. Мне бы не хотелось, чтобы у нас было разрешено поведение тех, кто просто гонится за модой, это отвратительно, мерзкое зрелище, как в случае выступления фигуристов трансгендеров. Надо остудить горячие головы тех, кто пытается насаждать нетрадиционные ценности», - отметила она.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН анонсировала законопроект, который закрепит понятие семейных ценностей.

