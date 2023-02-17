Останина: Материнский капитал не решает всех проблем семьи
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что эти выплаты должны быть одной из мер.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что материнский капитал не может решить все материальные проблемы семьи.
«Материнский капитал не может быть панацеей для семей, которые идут на рождение второго, третьего ребенка. Если кому-то кажется, что материнский капитал может послужить импульсом, чтобы наши семьи отваживались на рождение детей, это не так. Сама сумма материнского капитала даже при индексации все равно не позволит решить материальные проблемы семьи. Но как одна из мер она востребована, она повлияла на увеличение рождаемости», - отметила Останина.
С 1 февраля 2023 года вступили в силу новые условия работы программы материнского капитала, который был проиндексирован и увеличен на 11,9%. Выплата на первого ребенка выросла более чем на 60 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом.
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