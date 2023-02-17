«По примеру Орбакайте»: Останина осудила уезжающих рожать за рубеж

Необходимо разобраться в том, почему молодые россиянки уезжают рожать за границу, а также не подавать такой пример, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Для меня родовой туризм – это постыдное явление. Необходимо найти объяснение тому, почему так происходит. Многое зависит от того, какие фильмы смотрят дети, какие книжки читают. Депутаты сами виноваты, что такой туризм появился в нашей страны. Своим молчанием они внесли лепту, что у нашей молодежи появилось настроение задуматься, в какой стране будет жить ребенок. Всякие «певички» мелькают, живут в Майами, сидят в жюри. Если мы дальше будем говорить, как наш пресс-секретарь Дмитрий Песков, что нам дорог каждый… Мне не дорога Кристина Орбакайте и так далее, потому что они сделали свой выбор. Мне дорог тот, кто живет в своей стране», - сказала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что родивших за рубежом россиянок нужно лишить социальных программ в России. Он привел в пример уехавших рожать в Аргентину, которые хотят «халявным образом обеспечить себе двойное гражданство», и предложил продумать возможность ввести какие-то ограничения.

