«Бьют в набат»: В Госдуме призвали контролировать компьютерные игры для детей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что игровая зависимость детей приобретает новые формы.
Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мои встречи с родительским сообществом говорят о том, что родители просо уже бьют в набат, не в колокола. Игровая зависимость детей характерна не только для России, она характерна и для других стран тоже, первыми тревогу забили японцы, где увеличилось число суицидов, где дети стали жить виртуальной жизни. Пандемия еще приблизила наших детей к компьютеру, зависимость стала еще больше. Нам нужна государственная политика, которая определяла бы, в том числе, игровой продукт для наших детей. Случай в Химках говорит, что нужно вмешиваться в ситуацию незамедлительно. К счастью, девочка осталась жива», - рассказала она.
Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. 7 февраля 11-летняя девочка нанесла порядка 30 ножевых ранений своей подруге. По одной из версий, конфликт случился на фоне разногласий в популярной компьютерной игре.
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