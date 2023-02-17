«Бьют в набат»: В Госдуме призвали контролировать компьютерные игры для детей

Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мои встречи с родительским сообществом говорят о том, что родители просо уже бьют в набат, не в колокола. Игровая зависимость детей характерна не только для России, она характерна и для других стран тоже, первыми тревогу забили японцы, где увеличилось число суицидов, где дети стали жить виртуальной жизни. Пандемия еще приблизила наших детей к компьютеру, зависимость стала еще больше. Нам нужна государственная политика, которая определяла бы, в том числе, игровой продукт для наших детей. Случай в Химках говорит, что нужно вмешиваться в ситуацию незамедлительно. К счастью, девочка осталась жива», - рассказала она.

Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. 7 февраля 11-летняя девочка нанесла порядка 30 ножевых ранений своей подруге. По одной из версий, конфликт случился на фоне разногласий в популярной компьютерной игре.

