«Автопром и санкции»: Останина призвала расширить использование маткапитала

Необходимо разрешить семьям использовать материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН. По ее словам, это будет положительным решением и для автопрома.

«Мы неоднократно предлагали разрешить использовать материнский капитал на покупку отечественного автомобиля. В нынешних условиях жесточайших санкций эти деньги не должны лежать мертвым грузом, их нужно направлять семьям, а они будут направлять их в нашу экономику. Даже если у семьи один ребенок, его нужно отвезти в школу, в сад. Чтобы развивать автопром, можно предлагать дотации, бесплатное техническое обслуживание, многие бы семьи пошли по такому пути», - объяснила она

С 1 февраля 2023 года вступили в силу новые условия работы программы материнского капитала, который был проиндексирован и увеличен на 11,9%. Выплата на первого ребенка выросла более чем на 60 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом.

