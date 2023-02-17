В Госдуме дали определение традиционным семейным ценностям

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН анонсировала законопроект, который закрепит понятие семейных ценностей.

«Я внесла законопроект, который предполагает наличие в семейном кодексе определения, что такое наши традиционные семейные ценности. Некоторые делают вид, что не понимают, что это такое. Семейные ценности – это брак, который предполагает союз мужчины и женщины, это дети, уважение к старикам, девушкам и бабушкам, поколенческие связи, традиции культурные, национальные, религиозные», - отметила она.

Необходимо разрешить семьям использовать материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН. По ее словам, это будет положительным решением и для автопрома.

