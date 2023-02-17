«Дети и частичная мобилизация»: Депутат о вопросах, которые нужно задавать Путину
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила, что нужно поднимать темы помощи семьях мобилизованных, многодетным родителям и семьям с особенными детьми.
На встречах с президентом необходимо поднимать все вопросы, которые связаны с помощью семьям мобилизованных, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«У Марии Львовой-Беловой статус, который позволяет ей напрямую встретиться с президентом. На ее месте я бы подняла все вопросы, которые касаются частичной мобилизации. К сожалению, я не услышала из ее уст заботы о семьях, которые воспитывают детей-инвалидов, почему не сказать обо всех таких семьях, о семьях с тремя детьми», - рассказала Останина.
Ранее на встрече с главой государства детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к Владимиру Путину с просьбой выделить «немножечко денег» российскому движению детей и молодежи. Также Львова-Белова рассказала, что усыновила мариупольского подростка.
Также она указала на социальную несправедливость, когда детям российских военнослужащих предоставляются различные социальные гарантии, а дети бойцов ЧВК их лишены.
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