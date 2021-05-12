13.05.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Казанский «Колумбайн»: Как сделать школу безопасной?

Нападение на школу в Казани, в ходе которого было убито 9 человек и ещё 23 в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, взбудоражило общественность и обратило внимание на целый ряд проблем по обеспечению безопасности в школах. Так, до совершения преступления, нападающий опубликовал угрозы в социальных сетях, а за две недели до происшествия получил разрешение на оружие. В маске и с оружием он беспрепятственно проник в школу и начал убивать. Единственная охрана, которая была в школе – вахтёрша, которая спряталась под столом, что в итоге ей и спасло жизнь. По источникам СМИ, тревожная кнопка была нажата только спустя 5 минут после начала стрельбы. От услуг охранной организации школа отказалась ещё в прошлом году из-за нерентабельности пользования услугами ЧОП во время пандемии. Школ без охраны в республике почти две сотни. Преступник сам сдался правоохранителям, ему была назначена психологическая экспертиза и грозит заключение на срок вплоть до пожизненного.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут подробности случившейся в Казани трагедии и обсудят существующие проблемы по обеспечению безопасности детей в школьных и дошкольных учреждениях.

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец;

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский;

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

