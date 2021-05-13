Адвокат Трунов призвал бороться с «медициной легкого поведения»
Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН призвал бороться с медициной лёгкого поведения, когда врач ни за что не отвечает.
Необходимо бороться с «медициной легкого поведения», когда врач ни за что не отвечает и выдает справки всем подряд. Об этом заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН, вспоминая недавнюю трагедию в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев, как выяснилось, совсем недавно оформил на себя гладкоствольное ружье, а затем и патроны к нему, а 11 мая устроил бойню в школе.
«Уже который раз мы обращаемся к медицине, к справкам, которые продаются на каждом углу. Это медицина легкого поведения, когда врач ни за что не отвечает. Выясняется, что он (Галявиев - прим. НСН) несколько дней назад полностью прошел медицинскую комиссию, встречался с целой кучей должностных лиц. Куда они смотрели и чем они занимались? У него охотничий билет, а он берет короткоствольное ружье, с которым никто не охотится вообще, это оружие нападения. Ни у кого не возникло никаких вопросов», - отметил Трунов.
Он также призвал наказать всех виновных лиц, действия которых привели к такой плачевной ситуации в Казани.
«Судебная и правоохранительная система работают на будущее, приговор выносится, чтобы впредь никто так не поступал. Все виновные должны понести ответственность, чтобы все остальные на своих местах понимали, что справки продавать нельзя, иначе по аналогии сядешь, подмахивать разрешение на покупку оружия нельзя и так далее», - заявил он.
Ранее сообщалось, что у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, диагностировано заболевание головного мозга. Об этом проинформировал Следственный комитет. В информации, размещенной на сайте ведомства, говорится, что ранее молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, а в прошлом году медики поставили ему диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
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