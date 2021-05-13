Адвокат Трунов призвал бороться с «медициной легкого поведения»

Он также призвал наказать всех виновных лиц, действия которых привели к такой плачевной ситуации в Казани.

«Судебная и правоохранительная система работают на будущее, приговор выносится, чтобы впредь никто так не поступал. Все виновные должны понести ответственность, чтобы все остальные на своих местах понимали, что справки продавать нельзя, иначе по аналогии сядешь, подмахивать разрешение на покупку оружия нельзя и так далее», - заявил он.

Ранее сообщалось, что у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, диагностировано заболевание головного мозга. Об этом проинформировал Следственный комитет. В информации, размещенной на сайте ведомства, говорится, что ранее молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, а в прошлом году медики поставили ему диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

