Детский омбудсмен призвала деанонимизировать интернет-пользователей после трагедии в Казани
Технически это возможно, нужна лишь политическая воля, уверена Ирина Волынец.
В России необходимо принять закон о верификации пользователей в интернете, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции в НСН. С такой инициативой она выступила, комментируя массовое убийство детей в казанской гимназии.
«Если человек не нарушает закон, то ничего не мешает ему подписываться в социальных сетях своим именем. Я во всех социальных сетях зарегистрирована под своим именем и несу ответственность за каждое свое слово. И что мешает другим людям так же регистрироваться под своими именами? Нам невозможно существовать в том потоке, в котором мы все находимся», - отметила Волынец.
По ее словам, в стране достаточно специалистов, которые могли бы это сделать, главное, наконец, решиться на этот шаг.
«Я не верю, что это невозможно сделать в России технически, речь идёт только о политической воле. И сейчас самое время навести порядок», - отметила она.
По мнению Вролынец, эта инициатива ничего общего с нарушением принципов демократии не имеет, так как демократия зарождалась во времена древнегреческих полисов, в которых все друг друга знали.
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