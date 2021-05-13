Детский омбудсмен призвала деанонимизировать интернет-пользователей после трагедии в Казани

В России необходимо принять закон о верификации пользователей в интернете, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции в НСН. С такой инициативой она выступила, комментируя массовое убийство детей в казанской гимназии.

«Если человек не нарушает закон, то ничего не мешает ему подписываться в социальных сетях своим именем. Я во всех социальных сетях зарегистрирована под своим именем и несу ответственность за каждое свое слово. И что мешает другим людям так же регистрироваться под своими именами? Нам невозможно существовать в том потоке, в котором мы все находимся», - отметила Волынец.

По ее словам, в стране достаточно специалистов, которые могли бы это сделать, главное, наконец, решиться на этот шаг.

«Я не верю, что это невозможно сделать в России технически, речь идёт только о политической воле. И сейчас самое время навести порядок», - отметила она.

По мнению Вролынец, эта инициатива ничего общего с нарушением принципов демократии не имеет, так как демократия зарождалась во времена древнегреческих полисов, в которых все друг друга знали.

