«Нет столько бойцов». В способности Росгвардии защитить российские школы усомнились
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский заявил во время пресс-конференции НСН, что Росгвардия не в состоянии поставить своего сотрудника в каждую школу или детский сад.
У Росгвардии нет 500 тысяч подготовленных специалистов для охраны всех учебных заведений в стране, заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский во время пресс-конференции НСН, которая посвящена расстрелу в казанской школе.
«Нельзя говорить "привлечь Росгвардию", потому что она уже привлечена. На территории всей Российской Федерации Росгвардия прибывает через пять минут после нажатия кнопки. Она уже привлечена к охране школ. Чтобы взять 42 тысячи школ под усиленную охрану нужно 200 тысяч сотрудников Росгвардии. Мы еще не берем детские сады и вузы. 500 тысяч обмунированных обученных сотрудников охраны. Я считаю эту задачу невыполнимой», - указал специалист.
Ранее в четверг сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложат правительству привлечь Росгвардию к охране школ. По словам зампреда партии Олега Шеина, родители школьников не должны платить за охрану школ. Он подчеркнул, что систему охраны школ стоит изменить и поручить ее специальному ведомству.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Президент поручил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии
- «Нет столько бойцов». В способности Росгвардии защитить российские школы усомнились
- Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия
- Песков назвал «ерундой» сообщения ВВС о «дворце в Геленджике»
- Назван способ повысить безопасность в школах
- Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана сократили до суток
- Детский омбудсмен призвала деанонимизировать интернет-пользователей после трагедии в Казани
- Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить на два года
- Московские власти удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков
- «Это не стрелок, это мразь!» Детский омбудсмен высказалась о казанском убийце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru