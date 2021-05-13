«Нет столько бойцов». В способности Росгвардии защитить российские школы усомнились

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский заявил во время пресс-конференции НСН, что Росгвардия не в состоянии поставить своего сотрудника в каждую школу или детский сад.

У Росгвардии нет 500 тысяч подготовленных специалистов для охраны всех учебных заведений в стране, заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский во время пресс-конференции НСН, которая посвящена расстрелу в казанской школе.

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«Нельзя говорить "привлечь Росгвардию", потому что она уже привлечена. На территории всей Российской Федерации Росгвардия прибывает через пять минут после нажатия кнопки. Она уже привлечена к охране школ. Чтобы взять 42 тысячи школ под усиленную охрану нужно 200 тысяч сотрудников Росгвардии. Мы еще не берем детские сады и вузы. 500 тысяч обмунированных обученных сотрудников охраны. Я считаю эту задачу невыполнимой», - указал специалист.

Ранее в четверг сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложат правительству привлечь Росгвардию к охране школ. По словам зампреда партии Олега Шеина, родители школьников не должны платить за охрану школ. Он подчеркнул, что систему охраны школ стоит изменить и поручить ее специальному ведомству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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