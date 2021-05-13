«Нет столько бойцов». В способности Росгвардии защитить российские школы усомнились

«Нельзя говорить "привлечь Росгвардию", потому что она уже привлечена. На территории всей Российской Федерации Росгвардия прибывает через пять минут после нажатия кнопки. Она уже привлечена к охране школ. Чтобы взять 42 тысячи школ под усиленную охрану нужно 200 тысяч сотрудников Росгвардии. Мы еще не берем детские сады и вузы. 500 тысяч обмунированных обученных сотрудников охраны. Я считаю эту задачу невыполнимой», - указал специалист.

Ранее в четверг сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложат правительству привлечь Росгвардию к охране школ. По словам зампреда партии Олега Шеина, родители школьников не должны платить за охрану школ. Он подчеркнул, что систему охраны школ стоит изменить и поручить ее специальному ведомству.

