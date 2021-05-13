Психиатр раскритиковал повышение возраста приобретения оружия до 21 года
Такая мера не гарантирует, что оружие не попадёт в руки психически неуравновешенного человека, уверен Александр Федорович.
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович на пресс-конференции НСН раскритиковал идею о том, что право на приобретение оружия должно предоставляться по достижении 21 года.
«А что, в 21 год не может психическое расстройство приключиться? Может. А почему речь идёт только о праве на оружие? Почему тогда не повысить возраст выдачи водительских удостоверений? Поэтому я выступаю за профилактику – это самое главное: пожар проще предупредить, чем потушить», - заявил он.
Ранее Федорович высказался за создание паспортов психического здоровья детей и автоматическое тестирование школьников на выявление психических тенденций и склонностей.
Отметим, что идею повысить до 21 года возраст, при котором у граждан появляется право на приобретение оружия, поддержал глава Росгвардии Виктор Золотов.
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