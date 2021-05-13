Назван способ повысить безопасность в школах

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в ходе пресс-конференции НСН заявил, что следует определить максимальную цену на контракт за охрану учебного заведения. 

Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц, это заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский во время пресс-конференции НСН, посвященную обсуждению бойни в казанской школе.

«Выражая соболезнование всем семьям погибших и пострадавших, считаю, что эта трагедия подтолкнет ввод в жизнь приказа генерала Виктора Золотова. Государственная закупка, подняв уровень и заложив требования национального и государственного стандарта, позволить отсеять демпинг. Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц - директоров школ, директоров ЧОПов и так далее. Полностью исключить такое нельзя, а снизить вероятность того, что это случится, можно. Для этого нужно всем поработать», - отметил он.

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Назначение фиксированной стоимости на контракт способно повысить качество охраны, считает Сергей Саминский.

«Вопрос охраны смогут сдвинуть с мертвой точки следующий документ – постановление о ценообразовании и приказ Виктора Золотова о начальной максимальной цене контракта. Приказ определяет, по какой цене госзаказчики должны закупать услугу охраны. Это позволит исключить 60-тысячные посты в месяц, куда выставляют непрофессиональных охранников, это повысит качество охраны», - рассказал он.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: Казанский «Колумбайн»: Как сделать школу безопасной? Нападение на школу в Казани, в ходе которого было убито 9 человек и ещё 23 в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, взбудоражило общественность и обратило внимание на целый ряд проблем по обеспечению безопасности в школах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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