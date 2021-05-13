Назван способ повысить безопасность в школах

Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц, это заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский во время пресс-конференции НСН, посвященную обсуждению бойни в казанской школе.

«Выражая соболезнование всем семьям погибших и пострадавших, считаю, что эта трагедия подтолкнет ввод в жизнь приказа генерала Виктора Золотова. Государственная закупка, подняв уровень и заложив требования национального и государственного стандарта, позволить отсеять демпинг. Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц - директоров школ, директоров ЧОПов и так далее. Полностью исключить такое нельзя, а снизить вероятность того, что это случится, можно. Для этого нужно всем поработать», - отметил он.