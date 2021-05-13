Назван способ повысить безопасность в школах
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в ходе пресс-конференции НСН заявил, что следует определить максимальную цену на контракт за охрану учебного заведения.
Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц, это заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский во время пресс-конференции НСН, посвященную обсуждению бойни в казанской школе.
«Выражая соболезнование всем семьям погибших и пострадавших, считаю, что эта трагедия подтолкнет ввод в жизнь приказа генерала Виктора Золотова. Государственная закупка, подняв уровень и заложив требования национального и государственного стандарта, позволить отсеять демпинг. Работа по охране учебного заведения от террористической атаки – каждодневная и кропотливая работа всех должностных лиц - директоров школ, директоров ЧОПов и так далее. Полностью исключить такое нельзя, а снизить вероятность того, что это случится, можно. Для этого нужно всем поработать», - отметил он.
Назначение фиксированной стоимости на контракт способно повысить качество охраны, считает Сергей Саминский.
«Вопрос охраны смогут сдвинуть с мертвой точки следующий документ – постановление о ценообразовании и приказ Виктора Золотова о начальной максимальной цене контракта. Приказ определяет, по какой цене госзаказчики должны закупать услугу охраны. Это позволит исключить 60-тысячные посты в месяц, куда выставляют непрофессиональных охранников, это повысит качество охраны», - рассказал он.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: Казанский «Колумбайн»: Как сделать школу безопасной? Нападение на школу в Казани, в ходе которого было убито 9 человек и ещё 23 в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, взбудоражило общественность и обратило внимание на целый ряд проблем по обеспечению безопасности в школах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Назван способ повысить безопасность в школах
- Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана сократили до суток
- Детский омбудсмен призвала деанонимизировать интернет-пользователей после трагедии в Казани
- Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить на два года
- Московские власти удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков
- «Это не стрелок, это мразь!» Детский омбудсмен высказалась о казанском убийце
- Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию
- Директор казанской гимназии объяснила отсутствие охраны
- Песков назвал состояние здоровья Владимира Путина отменным
- Зюганов не оценил шутку Урганта о рэпере Славе КПСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru