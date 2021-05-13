«Это не стрелок, это мразь!» Детский омбудсмен высказалась о казанском убийце

Ирина Волынец добавила, что нужно не стесняться называть преступников убийцами и террористами. Более нейтральные эпитеты, по ее мнению, ослабляют в сознании людей степень чудовищности совершенных преступлений.

«Я считаю, не только нельзя зарабатывать на этом, но и всячески популяризировать, создавать звезд из подонков и преступников. Нужно называть вещи своими именами. Даже журналисты и все мы иногда невольно подливаем масло в огонь. Когда мы называем убийцу и преступника стрелком. Все началось с Ивантеевки. Стрелок – это достаточно нейтральный эпитет, он скорее из категории спорта. И происходит какая-то романтизация. Нужно говорить, что это преступник, убийца и террорист. Он не стрелок, он мразь, и он должна понести наказание максимально суровое. Он должен оказаться в тюрьме, желательно пожизненно», - добавила она.

А вот адвокат Игорь Трунов поспорил с Ириной Волынец.

«Обтекаемое слово "стрелок" - абсолютно правильное. Соблюдающие закон не могут обзывать человека мразью, что бы он ни совершил. Называть его подлинными именами - допустим, убийцей - тоже нельзя: Конституция не позволяет, потому что есть презумпция невиновности, пока нет судебного решения», - подчеркнул он.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: Казанский «Колумбайн»: Как сделать школу безопасной? Нападение на школу в Казани, в ходе которого было убито 9 человек и ещё 23 в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, взбудоражило общественность и обратило внимание на целый ряд проблем по обеспечению безопасности в школах.

