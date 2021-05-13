Адвокат Трунов не поверил в невменяемость «казанского стрелка»

Нельзя считать убийцу невменяемым, если он готовил преступление заранее, получал разрешение на оружие, совершал продуманные действия, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН.

«Наше законодательство разделяет психически больного на вменяемого и невменяемого. Если медицинская экспертиза показала, что человек психически болен и нуждается в лечении, он может быть освобожден от ответственности, а может отбывать тюремное заключение и там лечиться. Здесь два критерия: медицинское и юридическое. Невменяемость всегда краткосрочная, а если преступление длительное и человек готовился, получал разрешение на оружие, делал продуманные действия, то речь о невменяемости не идет. Он понимал и осознавал, что делал, и должен быть наказан в соответствии с законом», - отметил он.

Он также заметил, что массовое убийство Казани нельзя считать террористическим актом.

«Террористический акт совершается с целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, ничего подобного здесь нет. Это чистая уголовная статья 102», - объяснил Трунов.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии, убив девять человек. Семь из них - восьмиклассники. Пострадали ещё 20 человек. После задержания убийца заявил, что ненавидит всех и считает себя Богом. В Следственном комитете сообщили, что на допросах он вёл себя неадекватно.

