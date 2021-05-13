Эксперт рассказал, как охранникам школы распознать потенциального убийцу

Следует обращать внимание на всех опоздавших и создать такой периметр безопасности, который задержал бы потенциального преступника минимум на 5 минут, заявил президент "Школы без опасности".

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в НСН рассказал, как охранникам распознать убийцу.

«Это существо никогда не приходит вместе с детьми в потоке, оно приходит всегда где-то в середине дня, причем в специальной одежде, которую можно увидеть издалека по камере видеонаблюдения. Необходимо обращать внимание на каждого опоздавшего», - объяснил он.

Он отметил, что полностью исключить подобные случаи невозможно, но необходима комплексная работа - важно принять все охранные меры, чтобы среагировать четко и быстро.

«Профессиональная охрана и антитеррористическая защищенность - вещь комплексная. Они должны задержать преступника минимум на 5 минут до прибытия Росгвардии. В каждой школе должен быть внешний периметр, высота - 2 метра 20 сантиметров, калитка должна быть закрыта. Должен быть домофон, электрический замок ворота должны быть закрыты. При входе дверь должна быть не из фанеры, а чуть укрепленная, чтобы её не сорвало взрывной волной», - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что Ильназ Галявиев приходил в школу №175 в Казани 11 мая за час до нападения, чтобы свериться с расписанием, а потом в десятом часу утра переоделся и пришел с оружием.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КазаньШколаОхрана
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