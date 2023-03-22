23.03.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги визита Си Цзиньпина в Россию: как будут дальше развиваться отношения с Китаем?»

Завершилась трехдневная программа визита председателя КНР Си Цзиньпина в России. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Успешно ли прошли переговоры с Китаем?

Какие возможности открыл этот визит перед Россией?

На сколько Россия заинтересована в развитии бизнеса с Китаем?

В каких сферах деятельности происходит взаимодействие России с Китаем?

Какая реакция у Запада на развитие российско-китайских взаимоотношений?

Участники пресс-конференции:

Сергей Санакоев президент Российско-Китайского аналитического центра;

президент Российско-Китайского аналитического центра; Кирилл Котков руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока;

руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока; Бронислав Виногродский российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

