Китаевед объяснил «истерию» Запада из-за сближения России и Китая
Бронислав Виногродский отметил, что Запад боится краха своего «колониального режима» из-за соединения двух «гигантов».
Российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН объяснил опасения Запад на фоне сближения Москвы и Пекина.
«Запад не приемлет независимости. Сейчас происходит реальный крах колониального режима, эта эпоха заканчивается только сейчас. Конечно, происходит соединение двух невероятных гигантов, России и Китая. Запад истерит. Бог в помощь, ветер в руки, фэншуй в спину», - отметил он.
Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
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