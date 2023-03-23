Китаевед объяснил «истерию» Запада из-за сближения России и Китая

Российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН объяснил опасения Запад на фоне сближения Москвы и Пекина.

«Запад не приемлет независимости. Сейчас происходит реальный крах колониального режима, эта эпоха заканчивается только сейчас. Конечно, происходит соединение двух невероятных гигантов, России и Китая. Запад истерит. Бог в помощь, ветер в руки, фэншуй в спину», - отметил он.

Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

