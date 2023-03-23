«Свои ценности и диалог»: Россия и Китай идут не одним путем

Россия и Китай идут своим путем, но в диалоге, заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

«Эксперты говорят, что Китай идет своим путем, и мы должны сделать какие-то выводы. А кто не идет своим путем? Наоборот мне показалось, что последние тридцать лет мы пытались пойти западным путем, и сейчас только поняли, зачем мы это делали? У нас свои ценности. Когда мы говорим о ценностях и пути, китайцам это бывает смешно слушать, потому что они во многом пошли нашим советским путем. Все страны идут своим путем, это нормально. Находить внутри этого диалог – к этому и призывает в эти дни главы России и Китая», - отметил он.

Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

