«Свои ценности и диалог»: Россия и Китай идут не одним путем
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев напомнил, что Китай во многом пошел по советскому пути.
Россия и Китай идут своим путем, но в диалоге, заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.
«Эксперты говорят, что Китай идет своим путем, и мы должны сделать какие-то выводы. А кто не идет своим путем? Наоборот мне показалось, что последние тридцать лет мы пытались пойти западным путем, и сейчас только поняли, зачем мы это делали? У нас свои ценности. Когда мы говорим о ценностях и пути, китайцам это бывает смешно слушать, потому что они во многом пошли нашим советским путем. Все страны идут своим путем, это нормально. Находить внутри этого диалог – к этому и призывает в эти дни главы России и Китая», - отметил он.
Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.
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