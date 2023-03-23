В России сообщили о финансировании «вбросов» с целью рассорить Москву и Пекин

Существуют целые проекты, которые преследуют цель рассорить Россию и Китай, заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

«Мы понимаем, насколько хорошо финансируются любые проекты, направленные на то, чтобы рассорить Россию и Китай, создаются методички. Мы предупреждали, что одним из пунктов будет, что нам будет вбрасываться, что мы становимся меньшими партнерами Китая, вассалом. Посмотрите, как это в эти дни вбрасывается. Но китайской стороной всегда подчеркивается, что наши отношения партнерские и взаимовыгодные», - рассказал он.

Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

