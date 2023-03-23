«Поставляем сырье»: Востоковед заявил о неравноправности отношений Москвы и Пекина

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков и президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев сравнили отношения Москвы с Китаем и Западом. 

Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

«К большому сожалению, отношения России и Китая нельзя назвать равноправными. Да, экспорт и импорт между двумя странами выросли за последние годы. Россия дешево продает не готовую продукцию, а сырье. По-настоящему равноправными отношения будут тогда, когда Россия будет не только экспортировать газ», - рассказал он.

Со свое стороны, президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев напомнил, что отношения России и Китая можно назвать более равноправными, чем отношения России с Западом.

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«Я согласен, что Россия не просто должна быть экспортером сырья, а думать о том, как добавленная стоимость происходила бы в самой России. Но разве в этих отношениях не больше равноправия, чем в отношениях России с Западом? Односторонние санкции и так далее. До этого именно на Запад мы поставляли только сырье, никто не рассматривал наши предложения в области авиации, космоса, а Китай с нами работает по этим направлениям», - отметил он.

Россия и Китай идут своим путем, но в диалоге, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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