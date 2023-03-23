«Поставляем сырье»: Востоковед заявил о неравноправности отношений Москвы и Пекина

Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

«К большому сожалению, отношения России и Китая нельзя назвать равноправными. Да, экспорт и импорт между двумя странами выросли за последние годы. Россия дешево продает не готовую продукцию, а сырье. По-настоящему равноправными отношения будут тогда, когда Россия будет не только экспортировать газ», - рассказал он.

Со свое стороны, президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев напомнил, что отношения России и Китая можно назвать более равноправными, чем отношения России с Западом.