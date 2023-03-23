Китаевед: Мир ожидает, что Пекин «кинет» Россию
Бронислав Виногродский отметил, что Китай ведет себя безупречно. Прошедшие переговоры он назвал блестящими.
Многие страны выступают против сотрудничества России и Китая, они ждут, что Пекин подведет Москву, заявил российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН.
«На переговорах все сложилось блестяще, было выбрано идеально время. Сейчас был день весеннего равноденствия, китайцы всегда обращают на это внимание. У них традиции, национальные праздники. Это точка символична для Китая, для нового запуска, новой весны, нового расцвета в этих отношениях. Все прошло очень красиво. Красота спасет мира. Огромное количество людей внимательно следило за этими переговорами», - рассказал он.
По его словам, многие пророчат, что Китай якобы подведет Россию, но этого не происходит.
«Масса людей не заинтересована в прочном союзе России и Китая. Мы знаем этот негатив, говорят, что Китай нас кинет, что Китай что-то захватит, оттяпает, но пока китайцы во всех этих историях ведут себя безупречно. Не могу сказать, что они где-то нас подвели, что нельзя сказать о Западе», - отметил эксперт.
Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- В России повысят МРОТ на 18,5% с 2024 года
- Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России
- Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах
- Мишустин: Порядка 900 км дорог отремонтировали в новых регионах России
- СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник
- Главу Евросовета заподозрили в растратах
- Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни
- Мишустин назвал российскую продовольственную безопасность одной из самых надежных в мире
- МИД России заявил, что ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС
- Протестующие в Париже заблокировали аэропорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru