Китаевед: Мир ожидает, что Пекин «кинет» Россию

Многие страны выступают против сотрудничества России и Китая, они ждут, что Пекин подведет Москву, заявил российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН.

«На переговорах все сложилось блестяще, было выбрано идеально время. Сейчас был день весеннего равноденствия, китайцы всегда обращают на это внимание. У них традиции, национальные праздники. Это точка символична для Китая, для нового запуска, новой весны, нового расцвета в этих отношениях. Все прошло очень красиво. Красота спасет мира. Огромное количество людей внимательно следило за этими переговорами», - рассказал он.

По его словам, многие пророчат, что Китай якобы подведет Россию, но этого не происходит.

«Масса людей не заинтересована в прочном союзе России и Китая. Мы знаем этот негатив, говорят, что Китай нас кинет, что Китай что-то захватит, оттяпает, но пока китайцы во всех этих историях ведут себя безупречно. Не могу сказать, что они где-то нас подвели, что нельзя сказать о Западе», - отметил эксперт.

Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

