«Свобода маневра»: О чем не смогли договориться Путин и Си Цзиньпин

Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, но оставляет себе свободное пространство для маневра, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

«Китай заинтересован в том, чтобы у нас все было стабильно. В то же время надо понимать, что Китай защищает свои интересы. Уже сейчас стало известно, что Китай не выказывает своего желания относительно строительства «Силы Сибири -2». По всей видимости, по этому вопросу, который наверняка обсуждался лидерами, необходимые соглашения не были достигнуты. Китай сохраняет за собой свободу маневра. Безусловно, Китай будет пользоваться ситуацией», - отметил он.

Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН. Он рассказал, в каких сферах происходит сотрудничество между двумя странами.

