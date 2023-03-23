«Свобода маневра»: О чем не смогли договориться Путин и Си Цзиньпин
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков отметил, что не были достигнуты соглашения по газопроводу «Сила Сибири – 2».
Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, но оставляет себе свободное пространство для маневра, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
«Китай заинтересован в том, чтобы у нас все было стабильно. В то же время надо понимать, что Китай защищает свои интересы. Уже сейчас стало известно, что Китай не выказывает своего желания относительно строительства «Силы Сибири -2». По всей видимости, по этому вопросу, который наверняка обсуждался лидерами, необходимые соглашения не были достигнуты. Китай сохраняет за собой свободу маневра. Безусловно, Китай будет пользоваться ситуацией», - отметил он.
Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН. Он рассказал, в каких сферах происходит сотрудничество между двумя странами.
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