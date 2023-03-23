«Фильмы, музыка, спорт»: Обозначен вектор дальнейшего взаимодействия с Китаем
Китаевед Бронислав Виногродский назвал текущее сближение России и Китая историческим событием.
Россия и Китай продолжат налаживать взаимодействие на уровне простых граждан, заявил российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН.
«Сейчас будет беспрецедентный всплеск гуманитарного сотрудничества. Очень мало базовых вещей, взаимного понимания на низовом уровне. Я думаю, будет больше появляться фильмов, музыки, фестивалей, спортивные игры. Образуется новый центр нового мирового порядка. Это, конечно, историческое событие», - отметил он.
Существуют целые проекты, которые преследуют цель рассорить Россию и Китай, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.
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