«Фильмы, музыка, спорт»: Обозначен вектор дальнейшего взаимодействия с Китаем

Россия и Китай продолжат налаживать взаимодействие на уровне простых граждан, заявил российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в пресс-центре НСН.

«Сейчас будет беспрецедентный всплеск гуманитарного сотрудничества. Очень мало базовых вещей, взаимного понимания на низовом уровне. Я думаю, будет больше появляться фильмов, музыки, фестивалей, спортивные игры. Образуется новый центр нового мирового порядка. Это, конечно, историческое событие», - отметил он.

Существуют целые проекты, которые преследуют цель рассорить Россию и Китай, заявил ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН.

