«Все сферы жизни!»: Сотрудничество России и Китая назвали беспрецедентным
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев назвал основные сферы взаимодействия двух стран.
Взаимодействие между Россией и Китаем можно назвать беспрецедентным, заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в пресс-центре НСН. Он рассказал, в каких сферах происходит сотрудничество между двумя странами.
«Мы с Китаем практически по всем сферам жизни взаимодействуем, сотрудничаем. У нас работает пять межправительственных комиссий. Это беспрецедентное взаимодействие на правительственном уровне. Я, честно говоря, не помню таких прецедентов между двумя другими государствами, в истории. Среди этих комиссий есть энергетическая, гуманитарная, региональная на Дальнем Востоке, инвестиционная, а также комиссия по организации регулярных встреч глав, куда входит еще 80 подкомиссий», - рассказал он.
Завершилась трехдневная программа визита председателя КНР Си Цзиньпина в России. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.
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