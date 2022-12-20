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Анонс

Итоги туристической деятельности в России: что ждет туризм в 2023 году?

Информация

Начало конференции

11:00

21 декабря 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

21.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги туристической деятельности в России: что ждет туризм в 2023 году?»

Москва названа самым популярным у российских туристов городом для встречи Нового года. По сообщениям экспертов туротрасли, более 14 млн туристов посетили Москву за девять месяцев 2022 года. Чаще всего в столицу приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской и Нижегородской областей, подчеркнул председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. Вклад туристической отрасли в экономику столицы вырос в три раза за 11 лет. Спрос на зимний отдых за границей среди москвичей вырос на 140%. Минэкономразвития, ставшее преемником Ростуризма в вопросах поддержки туротрасли, заявило о планах продолжить субсидировать туристические чартеры по России в 2023 году. Расходы туроператоров за 2022 тоже обещали возместить. Есть, однако, лимиты выплат: они ставят под вопрос программы 2023 года.

Участники пресс-конференции:

  • Лобач Татьяна - Заместитель Председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
  • Салаева Алла - Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
  • Мамонтов Вадим - Основатель и ген.директор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по прилюченческому туризму;
  • Исаев Алексей - Коммерческий директор BRONEVIK.com.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Каким законопроектам в туристической отрасли было уделено внимание в 2022 году и что в планах на 2023 год?
  • Какие направления для туризма чаще всего выбирали в 2022 году россияне?
  • Какие новые виды отдыха набирают популярность среди россиян?
  • Вырастут ли цены на путевки в 2023 году?
  • Какая ситуация с кэшбеком?
  • Какая поддержка операторов выездного туризма есть со стороны государства? Планируется ли она?
  • Куда бронируют отдых туристы на новогодние праздники?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


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