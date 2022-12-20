21.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги туристической деятельности в России: что ждет туризм в 2023 году?»
Москва названа самым популярным у российских туристов городом для встречи Нового года. По сообщениям экспертов туротрасли, более 14 млн туристов посетили Москву за девять месяцев 2022 года. Чаще всего в столицу приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской и Нижегородской областей, подчеркнул председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. Вклад туристической отрасли в экономику столицы вырос в три раза за 11 лет. Спрос на зимний отдых за границей среди москвичей вырос на 140%. Минэкономразвития, ставшее преемником Ростуризма в вопросах поддержки туротрасли, заявило о планах продолжить субсидировать туристические чартеры по России в 2023 году. Расходы туроператоров за 2022 тоже обещали возместить. Есть, однако, лимиты выплат: они ставят под вопрос программы 2023 года.
Участники пресс-конференции:
- Лобач Татьяна - Заместитель Председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
- Салаева Алла - Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
- Мамонтов Вадим - Основатель и ген.директор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по прилюченческому туризму;
- Исаев Алексей - Коммерческий директор BRONEVIK.com.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Каким законопроектам в туристической отрасли было уделено внимание в 2022 году и что в планах на 2023 год?
- Какие направления для туризма чаще всего выбирали в 2022 году россияне?
- Какие новые виды отдыха набирают популярность среди россиян?
- Вырастут ли цены на путевки в 2023 году?
- Какая ситуация с кэшбеком?
- Какая поддержка операторов выездного туризма есть со стороны государства? Планируется ли она?
- Куда бронируют отдых туристы на новогодние праздники?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8