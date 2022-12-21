«Новая нефть»: В Госдуме рассказали о направлениях работы в сфере туризма
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач отметила, что в комитете созданы 13 рабочих групп.
В рамках профильного комитета в Госдуме созданы рабочие группы в сфере туризма, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН.
«В Госдуме впервые создан такой комитет, это говорит о том, что, как сказал наш руководитель, туризм – это новая нефть. Мы надеемся, что внутренний туризм будет развиваться. Мы уделяли внимание закону «Об основах туристкой деятельности», он не менялся двадцать лет. У нас созданы в рамках комитета 13 рабочих групп. Я на себя взяла рабочую группу по средствам размещения, все, что с ними связано. Салаева Алла Леонидовна взяла направление детского туризма. Также создана рабочая группа по развитию медицинского туризма, большая ключевая группа по развитию круизного туризма, есть группа по развитию экстремального туризма, есть и другие направления», - рассказала она.
Москва названа самым популярным у российских туристов городом для встречи Нового года. По сообщениям экспертов туротрасли, более 14 млн туристов посетили Москву за девять месяцев 2022 года. Вклад туристической отрасли в экономику столицы вырос в три раза за 11 лет.
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