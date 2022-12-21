«Патриотизм через путешествия»: В Госдуме рассказали о развитии детского туризма
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала, что в этом году 97 тысяч ребят посетили экскурсии в разных регионах страны.
Более 97 тысяч ребят в этом году отправились на организованные экскурсии по стране, заявила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы по детскому туризму Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«У нас в этом году воспользовались и организованно съездили на экскурсии за счет программ, которые по поручению президента были созданы и со стороны ведомств, более 97 тысяч ребят. Примерно 39 тысяч молодых ребят поездили по России в рамках организованных поездок. Времена сложные, мы много говорим про патриотизм, мы должны позволить узнать историю нашей страны через путешествия», - отметила она.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН призвала развивать в России круизный и яхтенный туризм.
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