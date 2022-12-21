Где, с кем, когда: в туротрасли предупредили об утечках из-за электронных путевок
Основатель и гендиректор RussiaDiscovery отметил, что подобная система может навредить и туроператорам, увеличив серую конкуренцию.
Электронные путевки могут привести к серьезным утечкам данных туристов, заявил основатель и гендиректор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
«Непонятная, сложная история – введение электронной путёвки. Законопроект был разработан достаточно давно, и в который уже раз его предлагают принять, но всё спотыкается о неготовность этой системы. Плюс большие сомнения относительно сохранности персональных данных, которые туроператоры будут передавать в эту систему – особенно на волне последних утечек. Мне кажется, это достаточно опасная будет история. Представляете: в Сеть утекают данные, кто, когда, с кем и за какие деньги ездил в путешествия. Могут быть драматичные последствия, в этом могут обвинить туроператоров», - объяснил он.
По словам Мамонтова, неграмотный подход в этом вопросе может также навредить туроператорам и привести к росту серой конкуренции на рынке.
«Есть и отягчающие обстоятельства: если трижды в течение квартала кто-то из операторов не подал данные в системы или подал некорректно, то его лишают из реестра туроператоров, лишая права вести деятельность. Это может привести к серой конкуренции на рынке, когда для устранения конкурентов можно будет спровоцировать такую непередачу данных. Так что хотелось бы больше взвешенности при принятии решений об электронных путёвках, чтобы мы получили работающий документ», - добавил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН призвала развивать в России круизный и яхтенный туризм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Институт Пушкина назвал «наследие» словом года
- Песков: Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до нового года
- Постпред РФ заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы
- СМИ: В США обсуждают документ о признании России «государством-агрессором»
- В Белом доме назвал визит Зеленского в США «сигналом Путину»
- Матвиенко исключила возможность второй волны мобилизации
- Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии
- СМИ: В ЛНР предотвратили готовившиеся украинскими националистами диверсии
- Умер гитарист группы «Танцы Минус» Антон Хабибуллин
- СМИ: НАТО дорого заплатит за передачу Киеву систем Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru