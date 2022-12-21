Депутат Лобач призвала развивать круизный и яхтенный туризм в России
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры отметила, что на побережье Черного моря нужно развивать целую сеть яхтинга.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН призвала развивать в России круизный и яхтенный туризм.
«Нужно обязательно развивать круизный туризм, и обязательно, конечно, на побережье Чёрного моря нужно развивать и яхтенный туризм. Невозможно построить одну яхту и на этом остановиться. Нужна целая сеть яхтинга по побережью, чтобы переход составлял один-два дня. Есть и другие моменты – прохождение паспортного контроля, например», - рассказала она.
В рамках профильного комитета в Госдуме созданы рабочие группы в сфере туризма, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач ранее в пресс-центре НСН.
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