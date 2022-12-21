В Госдуме заявили о планах узаконить сдачу жилья туристам частными лицами
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач отметила, что необходимо внести изменения в закон о гостевых домах.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН сообщила, что будут внесены изменения в закон о гостевых домах.
«То, чем я занималась в этом году – изменения в закон «О туристической деятельности» - закон о гостевых домах. Ранее для того, чтобы гражданин РФ сдавал своё жильё внаём, он должен был вывести его из жилого фонда в нежилой. Гостевые дома существовали давно, но с 1 января 2018 года они попали во внеправовое поле: ниша была, а правил, по которым можно работать, не было», - отметила она.
Лобач рассказала, что введение в правовое поле гостевых домов позволит увеличить количество средств размещения.
«По поручению премьер-министра РФ Ростуризм разработал законопроект о регулировании деятельности гостевых домов. Он прошёл все согласования и заключения, мы провели три рабочие группы. Каждый гражданин со своим жилым домом должен был получить право сдавать его внаём… Но законопроект так и не внесли: вскрылись новые подводные камни. Бывают разные гостевые дома – у кого-то три комнаты внаём, а у кого-то 50. Как мы будем проводить проверки в жилых помещениях? Сегодня это не предусмотрено законодательством… Теперь Минэкономразвития занимается туризмом. Мы думаем, что в следующем году выработаем прозрачные правила для малого и среднего бизнеса, самозанятых. За счёт введения в правовое поле гостевых домов мы увеличим количество средств размещения, номерной фонд. Этот бизнес сможет пользоваться мерами поддержки», - добавила она.
В рамках профильного комитета в Госдуме созданы рабочие группы в сфере туризма, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач ранее в пресс-центре НСН.
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