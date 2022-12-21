В Госдуме предложили регионам самостоятельно решать, вводить ли курортный сбор

В 11-ти дилерских центрах Москвы будут продавать новый городской кроссовер «Москвич 3»

С начала года в Москве почти в четыре раза выросло число арендных квартир

«Мосинжпроект» удостоен диплома рейтингового агентства «Эксперт РА»

За год красная икра в столичном регионе подорожала почти на 14%

В ближайшие выходные в Москве ожидается плюс три градуса