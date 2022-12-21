В Госдуме предложили регионам самостоятельно решать, вводить ли курортный сбор
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач отметила, что некоторым регионам это просто необходимо.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН рассказала об особенностях курортного сбора. По ее словам, некоторые регионы, например, Северный Кавказ просят ввести такую меру.
«Вводить курортный сбор нужно только после того, как будут легализованы все средства размещения. На сегодняшний день он взимается в пяти регионах, но уплачивают его только средства размещения, находящиеся в реестре. Все остальные принимают туристов, но не администрируют этот сбор. Наша группа депутатов внесли законопроект о праве регионов решать, вводить курортный сбор или нет, и какой тариф устанавливать. Мы понимаем, что на следующий год бюджет секвестирован, так что регионы должны смотреть…Инфраструктуру в регионах для туристов необходимо развивать. Я приведу пример, что Турция с января вводит сбор в 2% за проживание», - отметила она.
Лобач подчеркнула, что сбор может составлять от 50 до 100 рублей в сутки, а перечень льгот регион сможет устанавливать самостоятельно.
«Мы над этим работаем с коллегами, разговариваем с Минэкономразвития. Есть и у правительства желание внести свой законопроект. Сбор составит от 50 до 100 рублей в сутки, перечень льгот может устанавливать регион самостоятельно. Вот Северный Кавказ просит предоставить им такое право: сбор там сейчас необходим, поскольку увеличилось количество туристов, а инфраструктура еще не совсем готова», - добавила она.
Туристический кешбэк не только увеличил число туроператоров, но и спас отрасль от череды банкротств, заявила ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
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