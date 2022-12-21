«Колоссальные дивиденды»: В Госдуме заявили о планах продлить туристический кешбэк
Алла Салаева заявила, что программа позволила избежать банкротств туроператоров в этом году.
Туристический кешбэк не только увеличил число туроператоров, но и спас отрасль от череды банкротств, заявила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«Что касается туристического кешбэка: очень важная тема, она принесла в этом году колоссальные дивиденды. Главный индикатор - увеличение числа туроператоров: в этом году их стало на 120 больше, и сейчас их уже 4115. Туристический продукт – это организованные поездки, и туроператоры – это была большая проблема в регионах. Например, в одном регионе их числится 18, а по факту их всего два-три. Рост числа предприятий, который профессионально готовят турпродукты для внутреннего туризма – это важный индикатор. Благодаря программам кешбэка, в том числе, у нас не было в этом году ни одного банкротства туроператоров», - рассказала она.
По словам депутата, в 2023 году комитет начнет работу с обсуждения продления этой программы.
«Общее число людей, которые зарегистрированы в нашей стране как туристы в 2022 году – 61 миллион. Это очень большая цифра, но и она – далеко не предел. И большую роль сыграл кешбэк. Строчки о том, что программа туристического кешбэка переходит в плановый режим, в федеральном бюджете нет. Но сегодня идёт серьёзная работа по её продлению, в том числе Минэкономразвития. Мы поднимали этот вопрос, и мы договорились начать 2023 год с этого вопроса», - добавила она.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН предложила развивать в России круизный и яхтенный туризм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Институт Пушкина назвал «наследие» словом года
- Песков: Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до нового года
- Постпред РФ заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы
- СМИ: В США обсуждают документ о признании России «государством-агрессором»
- В Белом доме назвал визит Зеленского в США «сигналом Путину»
- Матвиенко исключила возможность второй волны мобилизации
- Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии
- СМИ: В ЛНР предотвратили готовившиеся украинскими националистами диверсии
- Умер гитарист группы «Танцы Минус» Антон Хабибуллин
- СМИ: НАТО дорого заплатит за передачу Киеву систем Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru