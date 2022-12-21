«Избежать коллапса»: Мораторий на выплаты туроператоров могут продлить
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева отметила, что долг уже сократился со 130 млрд 1,5 млрд рублей.
Продление моратория на выплаты туроператоров на первый квартал 2023 года позволит закрыть все долги перед россиянами, заявила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«Если бы правительство не позволило туроператорам либо выплатить постепенно, в течение года, средства россиянам за неиспользованные поездки, либо предложить альтернативу, это привело бы к коллапсу в туристическом бизнесе. Постановление №1073 позволило избежать судебных решений и массовых банкротств. И к концу этого года долг со 130 млрд сократился до 1,5 млрд рублей. Сумма солидная, но она гораздо меньше. И сегодня наш комитет по туризму внёс поправку, чтобы дать правительству возможность продлить мораторий на выплаты туроператоров на первый квартал 2023 года. Это позволит туроператорам закрыть все долги перед россиянам», - рассказала депутат.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в пресс-центре НСН призвала развивать в России круизный и яхтенный туризм.
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