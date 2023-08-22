23.08.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона: как отдохнули россияне?»

В России резко вырос спрос на внутренний туризм на фоне санкций, обвала рубля и закрытия ряда стран для русских путешественников. Для русской туристической отрасли это исторический шанс. И сейчас в отелях банально не хватает мест. Москва попала в список самых популярных направлений среди туристов летом 2023 года. Российские туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Чем запомнился россиянам этот летний сезон?

Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?

Куда туристы из России больше всего бронировали туры?

По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение тур потока?

Какие появились новые направления этим летом?

Какие нововведения были сделаны на гос уровне в туристическом секторе?

Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2023?

Готов ли тур сектор к введению тур путевки?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

