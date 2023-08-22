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Итоги летнего туристического сезона: как отдохнули россияне?

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Начало конференции

13:00

23 августа 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

23.08.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона: как отдохнули россияне?»

В России резко вырос спрос на внутренний туризм на фоне санкций, обвала рубля и закрытия ряда стран для русских путешественников. Для русской туристической отрасли это исторический шанс. И сейчас в отелях банально не хватает мест. Москва попала в список самых популярных направлений среди туристов летом 2023 года. Российские туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Участники пресс-конференции:

  • Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
  • Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
  • Президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Чем запомнился россиянам этот летний сезон?
  • Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?
  • Куда туристы из России больше всего бронировали туры?
  • По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение тур потока?
  • Какие появились новые направления этим летом?
  • Какие нововведения были сделаны на гос уровне в туристическом секторе?
  • Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2023?
  • Готов ли тур сектор к введению тур путевки?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев

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