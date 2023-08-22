23.08.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона: как отдохнули россияне?»
В России резко вырос спрос на внутренний туризм на фоне санкций, обвала рубля и закрытия ряда стран для русских путешественников. Для русской туристической отрасли это исторический шанс. И сейчас в отелях банально не хватает мест. Москва попала в список самых популярных направлений среди туристов летом 2023 года. Российские туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
- Президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Чем запомнился россиянам этот летний сезон?
- Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?
- Куда туристы из России больше всего бронировали туры?
- По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение тур потока?
- Какие появились новые направления этим летом?
- Какие нововведения были сделаны на гос уровне в туристическом секторе?
- Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2023?
- Готов ли тур сектор к введению тур путевки?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8