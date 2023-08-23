Новый тренд: Эмираты начали предлагать россиянам систему «all inclusive»

ОАЭ начали предлагать россиянам отдых по системе «все включено», заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН. Такая опция раньше считалась нетипичной для Эмиратов.

«Эмираты начали предлагать как опцию систему all inclusive. Они понимают, что спрос есть. Он рождается, потому что заблокированы карты, расплачиваться неудобно в ресторанах и кафе. Особенно это сложно, когда в отпуск, например, отправляют бабушку с внуками и так далее. Это такой тренд. Во многих странах, куда ездят русские туристы, такая опция сейчас появляется», - объяснил он.

Туроператорам приходилось договариваться с отелями, чтобы цены на путевки не удвоились из-за курса рубля, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

