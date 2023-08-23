«Договорились с отелями»: Как обвал рубля сказался на стоимости туров

Туроператорам приходилось договариваться с отелями, чтобы цены на путевки не удвоились из-за курса рубля, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Чем запомнился этот летний сезон? Из позитивного – было открыто достаточно много направлений, было достаточно перевозки в плане разлетов из России по разным странам. А из негативного отметим рост мировых валют по отношению к рублю, контракты все по зарубежным направлениям туроператоры заключают именно в иностранной валюте. Когда рубль падает, рублевые цены растут. Если в прошлом году рубль стоил в два раза выше, то получается, что цены должны были вырасти ровно в два раза. Цены, конечно, в два раза не подросли, операторы проводили достаточно большую работу, договаривались с отелями о скидках. Отели их, конечно, предоставляли – из своей прибыли или пытаясь сэкономить на качестве. Но удорожание было существенное», - отметил он.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов в пресс-центре НСН отметил, что турагентства рассчитывают на прибыльные осенний и зимний сезоны.

«Для большинства турагентов сезон практически заканчивается. От раннего бронирования мы рассчитывали получить больше, но получили то, что получили. Для нас уже в конце августа есть запросы на зимний период. Осенью бархатный сезон, высокий спрос. Конечно, нас курс немного подводит. Даже в шутку предлагается создать единую валюту для туроператоров. Надеемся, что осенний и зимний период будет прибыльным», - заключил он.

Российские туроператоры также ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

