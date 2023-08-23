Гендиректор TEZ TOUR: Россияне стали отказываться от пятизвездочных отелей

Россияне все чаще отказываются от пятизвездочных отелей, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«У нас сильно просел сегмент пятизвёздочных отелей. Он ушел больше в дешевые пятерки и отели в четыре звезды. Кто зарабатывал, тот и продолжает зарабатывать и отдыхать. На начало июня у нас 70% отелей в Турции были пятизвёздочные отели, то сейчас их бронируют уже 50%. А четверки раньше занимали 10% от общего объема, то сейчас занимают все 30%. Мы видим, как спрос среднего сегмента идет на удешевление. Все туроператоры начали работать на выбивание скидок от отелей. Если же говорить о самом дорогом сегменте, где люди могут потратить миллион на двоих за десять дней, все то же самое осталось – 7-10%», - рассказал он.

Турция в этом году лихорадочно повышала цены для туристов, что дало шанс новым направлениям, включая Африку и Южную Корею, заявил ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

