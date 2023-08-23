Гендиректор TEZ TOUR: Турция недосчиталась полтора миллиона туристов из России
Воскан Арзуманов отметил, что Турция планировала принять шесть миллионов туристов, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона.
Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Туроператоры по Турции сначала были очень оптимистично настроены, выставлялось много полетных программ. По факту мы видим, что шло сокращение программы. Турция в этом году планировала принять шесть миллионов туристов из России, в лучшем случае будет 4,5 миллиона. При этом Турция все равно остается зарубежным направлением номер один. Но это серьезная для них потеря», - рассказал он.
Турция в этом году лихорадочно повышала цены для туристов, что дало шанс новым направлениям, включая Африку и Южную Корею, заявил ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru