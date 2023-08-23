Гендиректор «Арт-тур»: Мальдивы и Турция будут сопоставимы по цене осенью

Мальдивы в сентябре будут сопоставимы с Турцией по цене, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Пакет на двоих с полупансионом на хорошем острове на Мальдивах в четыре звезды, включая перелет, начинается от 250-270 тысяч. Такого же уровня отеля в Турции – это похожие деньги. Даже на сентябрь сохраняется такая тенденция. Надо нашим турецким коллегам задуматься перед следующим сезоном. Клиенты могут к ним не вернуться, немножко обидно», - отметил он.

Туроператорам приходилось договариваться с отелями, чтобы цены на путевки не удвоились из-за курса рубля, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

