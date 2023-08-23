Туроператоры призвали россиян больше не рассчитывать на горящие туры

Россияне сегодня не могут рассчитывать на горящие туры, планировать путешествия выгоднее заранее из-за растущей цены, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«У нас глубина бронирования минимальна. Сейчас у нас бронируют на первые числа сентября. Позднее бронирование – это основной негативный эффект последних трех лет. Как показывает практика, как только начинает быстро расти доллар, часть людей замирает и ждет, а часть быстро избавляется и все покупает. Когда такие скачки, мы видим большое количество оплат. Ждать горящих туров – это сегодня неправильная позиция. Уже сейчас мы рекомендуем всем, кто возвращается с летних отпусков, подумать о своих ноябрьских каникулах, о новогоднем отпуске. Умные покупатели сегодня заранее планируют все-таки», - объяснил он.

Туроператорам приходилось договариваться с отелями, чтобы цены на путевки не удвоились из-за курса рубля, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

